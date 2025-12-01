Преступление 11-летней давности раскрыли в Анапе с помощью ИИ

Уголовное дело о перестрелке 11-летней давности раскрыли в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел одном из кафе Анапы в 2014 году, когда в ходе перестрелки один человек погиб, еще один оказался ранен. В ОМВД подчеркнули, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Единственным материалом для расследования служило некачественное фото с камер видеонаблюдения.

Интеллектуальная система видеонаблюдения «Купол» смогла установить личность преступника спустя десяток лет с учетом изменившейся внешности. По данным ОМВД Анапы, мужчину, подозреваемого в организации перестрелки, поймали на автовокзале Краснодара и доставили в анапское отделение полиции.

С краснодарского автовокзала, как сообщают правоохранительные органы Анапы, мужчина планировал скрыться, но сделать этого не удалось. В настоящее время он находится под стражей.

София Моисеенко