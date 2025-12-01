Жилой комплекс на побережье Геленджика сносят под контролем приставов

В Геленджике начался снос незаконно возведенных капитальных строений на лесном участке площадью около 40 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

По данным ФССП региона, разбирательства вокруг застройки лесного участка на побережье Геленджика длились много лет. Основанием для начала сноса стал исполнительный лист, выданный по итогам прений с одной из новосибирских компаний.

Участок, на котором возвели частный жилой комплекс, предназначался для создания общедоступной зоны отдыха для детей. В результате на территории возвели жилые дома, бассейны и спортивные сооружения.

ФССП Кубани сообщает, что после вступления решения суда в законную силу судебные приставы Геленджикского городского отделения вручили должнику требование о сносе. Для производства работ привлекли подрядную организацию.

На сегодняшний день все объекты, находящиеся на участке, отключены от газоснабжения. Все расходы планируется списать с должника.

София Моисеенко