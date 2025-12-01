В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 2 декабря

В акватории морского порта Новороссийска состоятся учения со стрельбами во вторник, 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Тренировочные мероприятия новороссийской военно-морской базы пройдут с 09:00 до 13:00. В этот период силы НВМБ будут отрабатывать практические действия по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров.

Во время проведения учений в акватории Новороссийска запрещается движение всех видов маломерных судов и плавательных средств.

София Моисеенко