Липецкая трубная компания «Свободный сокол» представит трубы больших диаметров из высокопрочного чугуна на форуме «Живая Кама»
4–5 декабря 2025 года на форуме «Живая Кама» ООО «ЛТК «Свободный сокол» представляет трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) для строительства и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, включая переброску вод из рек и водохранилищ.
Особое внимание на стенде ЛТК «Свободный сокол» будет уделяться трубам из высокопрочного чугуна больших диаметров – традиционному решению для магистральных водоводов. Кроме того, в 2025 году компания запустила первое в России производство труб из ВЧШГ особо крупного диаметра – до 1200 мм.
Сейчас реализуются два стратегически важных для России проекта в ДНР на трубах из высокопрочного чугуна липецкого производства: строятся водоводы диаметром 900–1000 мм для переброски воды от Павлопольского и Углегорского водохранилищ. При этом в Донбассе достигнута рекордная скорость укладки труб – 300 м за смену. Высокая кольцевая прочность труб из ВЧШГ (сопоставима со сталью 22ГЮ) позволяет трубопроводу самостоятельно воспринимать до 80% нагрузок, исключая деформации и обеспечивая высокую противодиверсионную устойчивость и минимальную или нулевую аварийность.
Высокопрочный чугун также абсолютно непроницаем для органических соединений, термостабилен и устойчив к УФ-излучению, что делает трубы из ВЧШГ оптимальным выбором для строительства крупных наземных и траншейных водоводов, особенно для масштабных проектов переброски воды из рек и водохранилищ.
Обеспечение сохранности экосистем и высокая скорость монтажа – главные преимущества труб из ВЧШГ, которыми они отвечают на запрос экологии, общества и государства.
