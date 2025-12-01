На Дону отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Неклиновского района добилась ремонта дороги на въезде в село Покровское после выявления нарушений требований безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты провели проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Выяснилось, что покрытие проезжей части не соответствовало установленным нормам — на дороге были ямы и выбоины. Это создавало угрозу аварий и представляло опасность для водителей и пешеходов. Чиновники не предпринимали действий по устранению недостатков.

Прокуратура направила представление главе районной администрации. По постановлению прокурора виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности при содержании дорог).

После вмешательства надзорного органа нарушения ликвидировали, дорожное покрытие восстановили.

Валентина Любашенко