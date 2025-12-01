На благоустройство набережной в Геленджике выделили 308 млн рублей

В Геленджике планируют благоустроить набережную в районе улицы Курзальной. На эти цели из городского бюджета уйдут более 308 млн руб., о чем свидетельствует тендер, опубликованный в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тендер на благоустройство территории был выложен в единую систему 28 ноября. Прием заявок от потенциальных подрядчиков будет осуществляться до 15 декабря. В информации о сроках исполнения указывается, что работы по благоустройству должны закончиться 26 ноября 2026 года, они будут производиться в десять этапов.

На остаток 2025 года из бюджета Геленджика на производство работ выделяют 104,7 млн руб. В 2026 году на благоустройство участка набережной потратят 203,2 млн руб.

Перед началом работ территорию очистят от мусора, после чего произведут разборку бортовых камней, разработку грунта и демонтаж каркасов зданий. В рамках реконструкции планируется отреставрировать лестничный спуск набережной и отремонтировать павильон галерейного типа. Согласно проекту, на набережной в районе ул. Курзальная в ходе благоустройства организуют зону тихого отдыха, прогулочную, игровую и событийную зоны.

София Моисеенко