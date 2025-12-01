Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как люксовые косметические бренды предлагают свою интерпретацию рождественской традиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dior Фото: Dior

Традиция адвент-календаря старая, как и рождественских ярмарок. Хотя она не совсем наша, но если речь идет не о шоколадных конфетах, а о том, чтобы каждый декабрьский день открывать маленький люксовый подарок, то почему бы и не последовать ей? К тому же люксовая индустрия давно превратила адвенты в праздничный ритуал для взрослых: день за днем — порция удовольствия, упакованная в красивую коробку.

Diptyque чуть больше чем за €400 предлагает Les Essences de Diptyque. Бело-золотая упаковка стилизована под книжные полки магазина в Сен-Жермен-де-Пре, внутри — ароматы для себя и дома и, конечно, фирменные свечи. Dior продолжает традицию адвента как арт-объекта: упаковка от современного итальянского художника Пьетро Руффо, внутри — ароматы, помады, мини-версии уходовой косметики. Augustinus Bader предлагает более лаконичный формат на 12 дней: мини-версии флагманских продуктов в синей двухэтажной шкатулке. Jo Malone оформил адвент в виде дартса — отличный вариант для тех, кто устал от классических «домиков». Внутри — духи, свечи, ароматы для дома. Жаль, надо выбирать по дням, а не метать дротик.

Анна Минакова