Глава СКР поручил возбудить дело об автодороге в ненадлежащем состоянии в Оренбуржье
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Новосергиевском районе Оренбуржья. Главе ведомства представят доклад о ходе и результатах расследования, сообщает пресс-служба СКР.
По информации ведомства, в Новосергиевском районе нарушаются права жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Села Нестеровка и Ключевка соединяет автодорога, находящаяся в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно во время осадков размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи.
Проезд транспортных средств, включая автомобили экстренных служб, затруднен. Граждане обращались в уполномоченные органы, но ремонтные работы так и не проводились. В СУ СК России по Оренбургской области организована процессуальная проверка.