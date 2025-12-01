Глава СКР поручил возбудить дело об автодороге в ненадлежащем состоянии в Оренбуржье

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Новосергиевском районе Оренбуржья. Главе ведомства представят доклад о ходе и результатах расследования, сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, в Новосергиевском районе нарушаются права жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Села Нестеровка и Ключевка соединяет автодорога, находящаяся в непригодном состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, грунтовое полотно во время осадков размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи.

Проезд транспортных средств, включая автомобили экстренных служб, затруднен. Граждане обращались в уполномоченные органы, но ремонтные работы так и не проводились. В СУ СК России по Оренбургской области организована процессуальная проверка.

Руфия Кутляева