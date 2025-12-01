Мэрия Ставрополя отключила Telegram-канал для жалоб жителей

Telegram-канал Муниципального центра управления (МЦУ) города Ставрополя прекратил работу в связи с вступлением в силу федерального закона № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, сообщила пресс-служба администрации Ставрополя.

Этот закон ограничивает взаимодействие государственных и муниципальных организаций с пользователями через иностранные мессенджеры, включая Telegram, который стал объектом частичных блокировок и ограничений со стороны властей в ряде российских регионов, включая Северный Кавказ и Юг России.

Теперь жители Ставрополя вынуждены подавать обращения и сообщать о проблемах на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», где их заявления рассматриваются в установленном порядке, а ответы обещают предоставлять оперативно, заявил глава города Иван Ульянченко.

Телеграм-канал МЦУ Ставрополя начал работу в июне 2022 года и быстро стал популярным инструментом для жителей. Через него ставропольцы сообщали о ямах на дорогах, мешающих ветках деревьев, свалках и других городских проблемах. Горожане отмечали удобство механизма, так как он базировался на самом популярном и распространенном мессенджере. Отныне пожаловаться на ямы они смогут лишь в приложении, для установки которого требуется сложная процедура многофакторной аутентификации, а анонимность обращений не подтверждается независимыми экспертизами.

Станислав Маслаков