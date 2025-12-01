Приезжая пойдет под суд за ложное сообщение о теракте в гостинице Анапы

28-летнюю приезжую из Республики Адыгея осудят в Анапе за ложную информацию о теракте. Об этом сообщили в ОМВД города-курорта.

В ноябре прошлого года туристка, находясь в одном из отелей Анапы, сообщила персоналу о якобы находящемся в ее рюкзаке взрывном устройстве. Девушка заявила, что планирует привести устройство в действие. Позже выяснилось, что таким образом приезжая хотела проверить работу экстренных служб и полицейских.

При проверке информация не подтвердилась. В отеле, а также среди личных вещей жительницы Адыгеи, не был обнаружено предметов, опасных для жизни и здоровья граждан.

В отношении 28-летней приезжей возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, и все материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

София Моисеенко