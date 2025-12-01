На Ставрополье суд ликвидировал три унитарных предприятия

В Ставропольском крае суд принял решение о ликвидации трех муниципальных унитарных предприятий по искам антимонопольного органа. Об этом сообщает пресс-служба федеральной антимонопольной службы Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По решению инстанции, закрытию подлежат МУП города Лермонтова «Чистый город», МУП «Гарант» Нефтекумского городского округа и МУП «Благоустройство» Нефтекумского городского округа.

Согласно изменениям в законе, внесенным в 2019 году, унитарные предприятия, созданные до 8 января 2020 года и работающие на конкурентных товарных рынках, должны были быть ликвидированы или реорганизованы учредителями до 1 января 2025 года. В противном случае они подлежат принудительному закрытию через суд по искам антимонопольного органа.

«Унитарные предприятия ограничивают конкуренцию, создавая дискриминационные условия для частных хозяйствующих субъектов на товарных рынках и в сфере оказания социальных услуг», — пояснил Александр Лазебный, начальник отдела управления.

Константин Соловьев