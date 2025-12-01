Ставропольский девелопер поднялся на 5 место среди застройщиков РФ

Ставропольская группа компаний «ЮгСтройИнвест» достигла рекордной пятой позиции в рейтинге российских застройщиков по объему строящегося жилья. На 1 декабря 2025 года компания возводит 1,6 млн кв. м жилья в 130 домах на 32,1 тыс. квартир. Это дает ей 1,37% рынка, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), которые проанализировала «РБК Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Компания резко ускорила рост за четыре месяца. В августе 2025 года портфель составлял 1,4 млн кв. м в 93 домах на 26,3 тыс. квартир, что вывело ее на восьмое место. К декабрю добавилось 200 тыс. кв. м, 37 домов и 5,8 тыс. квартир. Такой скачок компания обеспечила активным освоением участков в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, где за 20 лет ввела свыше 5 млн кв. м жилья и 26 социальных объектов.

Лидеры рейтинга опережают ставропольцев по масштабам. Группа «Самолет» возводит 4,8 млн кв. м в 257 домах на 112,8 тыс. квартир с долей 4%. ПИК строит 4,06 млн кв. м в 176 домах на 94,8 тыс. квартир — 3,36% рынка. Dogma лидирует на третьем месте с 2,3 млн кв. м в 156 домах на 53,1 тыс. квартир и 1,97%.

«ЮгСтройИнвест» укрепляет позиции не только объемами. В марте 2025 года она заняла десятое место с заметной долей в топ-10, где лидеры контролировали 18,78% рынка. В августе компания вошла в топ-5 по надежности с рейтингом 4,29 из 5 по отзывам на Яндекс.Картах, 2ГИС и «Всё-о-стройке». Гендиректор Юрий Иванов построил стратегию на микрорайонах с инфраструктурой и благоустройством.

В ноябре портфель компании достигал 1,12 млн кв. м на восьмом месте, а по вводу жилья компания входила в топ-9 и топ-3. Ставропольский девелопер остается единственным региональным игроком в элите, конкурируя с московскими и петербургскими гигантами. Рост портфеля сигнализирует о сохраняющемся спросе на южное жилье в условиях нарастающего экономического кризиса.

Станислав Маслаков