В КБР оправдали адвоката по делу о нападении на полицейского

Адвоката из Кабардино-Балкарии Диану Ципинову оправдали по делу о нападении на полицейского (ст. 318 УК РФ), которое произошло в 2020 году. За ней также закреплено право на реабилитацию. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Адвоката задержали в 2020 году, после того как она, приехав в отделение полиции для встречи с подзащитным, столкнулось с сопротивлением со стороны сотрудника правоохранительных органов. По версии стороны обвинения, адвокат, пытаясь прорваться в здание, ударила полицейского рукой по лицу, а затем нанесла удар ногой в пах.

С обвинением по ст. 318 УК РФ Диана Ципинова не согласилась. По ее мнению, полицейские незаконно не допустили ее к задержанному, хотя она предъявила ордер, удостоверение и паспорт.

В 2023 году в ходе судебного разбирательства в первой инстанции прокурор запросил для госпожи Ципиновой наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Однако суд вынес оправдательный приговор. Апелляционная жалоба прокуратуры также была отклонена. После этого прокуратура подала кассационную жалобу. Кассационный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Наталья Белоштейн