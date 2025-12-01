Зарубежные СМИ: Что известно об итогах встречи делегаций США и Украины во Флориде?

Встреча американской делегации с Владимиром Путиным состоится вечером 2 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Спецпосланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены представить президенту России финальную версию американского мирного плана. 30 ноября они также приняли участие в переговорах с Украиной во Флориде. С американской стороны также принял участие и госсекретарь Марко Рубио. Украинсую делегацию возглавил Рустем Умеров. Об итогах встречи стороны не сообщили. Американские СМИ писали, что Вашингтон хотел зафиксировать с Киевом позиции по ключевым вопросам — территориям, гарантиям безопасности и выборам президента. По словам Умерова, все прошло успешно и встреча получилось содержательной. Он также заявил, что позиции сторон сблизились. Однако каких-либо деталей он не раскрыл. Марко Рубио также ограничился лишь коротким комментарием. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Несмотря на заявления Вашингтона о «значительном прогрессе», ключевые разногласия по-прежнему сохраняются, прежде всего по вопросу территориальных уступок и гарантий безопасности, пишет Axios со ссылкой на участников переговоров во Флориде. По данным издания, в последние дни стороны в спешке переписывали американский мирный план, чтобы сделать его хотя бы частично приемлемым для Киева.

Reuters отмечает, что Вашингтон стремится продемонстрировать контроль над процессом и намерение завершить конфликт. Госсекретарь Марко Рубио утверждает, что цель США не только остановить боевые действия, но и обеспечить Украине «более светлое будущее». Однако Белый дом фактически ожидает от Киева готовности к компромиссам, включая возможные территориальные уступки, заключает издание.

По информации The Wall Street Journal, на переговорах также обсуждали и политические аспекты будущего Украины, прежде всего сроки выборов нового президента. Однако более точных данных по этому вопросу газета не приводит.

Стороны также рассматривали вариант, фактически лишающий Украину перспективы вступления в НАТО, сообщает CNN. Параллельно с этим обсуждалось требование России о выводе украинских войск из Донбасса. Источник CNN допускает, что существуют варианты, которые позволят сохранить положения конституции Украины и обеспечить безопасность страны. Однако конкретных деталей телеканал не приводит. Украинские СМИ негативно оценили итоги встречи двух делегаций. Она не дала никакого прогресса, говорится в материалах.

Дополнительное напряжение создавала ситуация в самом Киеве. Financial Times напоминает, что на днях после обысков в рамках антикоррупционного расследования в отставку подал глава офиса президента Андрей Ермак, традиционно руководивший украинской переговорной группой. Зеленский назвал произошедшее «перезагрузкой офиса президента». Ермак в ответ заявил, что готов отправиться на фронт и не держит зла на президента, которого по-прежнему считает другом.