Жителя Ставрополя заподозрили в публичном призыве к террору
В отношение 21-летнего жителя Ставрополя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю
По версии следствия, фигурант в июле 2023 года разместил на общедоступной странице в одной из социальных сетей аудиозапись с публичным призывом к терроризму и оправданием его.
Расследование продолжается.