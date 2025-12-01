В Дагестане возбуждено дело после нападения на полицейских

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения с ножом на двух полицейских на контрольно-пропускном пункте в поселке Джемикент. Дело возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщает пресс-служба СУ СК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось накануне, 30 ноября. Нападавший вооружился ножом и атаковал двух стражей порядка на КПП. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», полицейские были вынуждены применить табельное оружие — злоумышленник погиб на месте.

Руководство Следственного комитета поручило исполняющему обязанности начальника СУ СК по Дагестану подготовить доклад о ходе расследования и выясненных обстоятельствах происшествия. Документ представят главе ведомства.

Константин Соловьев