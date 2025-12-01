Пострадавшая в Каспийске при атаке БПЛА школьница выписана домой

Получившую травмы при атаке БПЛА в Каспийске 12-летнюю школьницу выписали домой. Об этом сообщил пресс-служба Минздрава Дагестана.

«У девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Каспийске, не выявлено серьезных повреждений. После оказания медицинской помощи она была выписана домой под амбулаторное наблюдение»,— отметили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», при атаке беспилотников подросток получила получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки.

Наталья Белоштейн