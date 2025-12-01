В Южной Озереевке завершили строительство газопровода

75 частных домов газифицируют в Южной Озереевке. Об этом сообщили в МЦУ Новороссийска, отметив, что в селе завершилось строительство магистрального газопровода протяженностью более 3,5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На трубопроводе провели опрессовку. Проверочные мероприятия, по данным МЦУ, не показали падения давления, что говорит об отсутствии утечек на всей трассе объекта. Работы по строительству газопровода велись в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса».

К новой сети газоснабжения могут быть подключены дома, расположенные на ул. Аральской, Азовской, Каспийской, Ильича, а также пер. Торпедного и Катерного. В администрации сообщили, что жители смогут обратиться в газоснабжающую организацию с заявлением о присоединении после передачи документов на объект эксплуатирующей компании.

София Моисеенко