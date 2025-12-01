В Краснодаре осудили сотрудницу хлебозавода за убийство коллег и покушение на директора

Краснодарский краевой суд вынес приговор Елене Белашовой, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство сотрудниц хлебозавода. Женщина получила 21 год лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Как установил суд, 3 июля 2024 года фигурантка вместе с коллегой пришла в гости к начальнице отдела сбыта Краснодарского хлебозавода №6, где все трое работали. В квартире обвиняемая под угрозами и применением силы заставила женщин принять нейролептик. Обе жертвы скончались на месте.

Перед смертью потерпевших Елена Белашова принудила одну из них вызвать директора хлебозавода, попросив о помощи и передав адрес квартиры. Руководительница предприятия, встревоженная плачем подчиненной, приехала по указанному адресу, предварительно сообщив об этом подруге.

В квартире обвиняемая напала на директора, связала ей руки, заткнула рот и попыталась задушить электрическим шнуром. Довести преступление до конца не удалось из-за сопротивления жертвы и прибытия знакомого потерпевшей. Елена Белашова использовала перцовый баллончик против женщины и попыталась скрыться, выдав себя за жертву нападения.

В ходе судебного процесса подсудимая не признала вину, однако она была доказана представленными материалами дела. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко