У жителя Махачкалы таможенники изъяли премиальный Lexus

Южная оперативная таможня пресекла незаконный ввоз автомобиля Lexus GX 470 из Абхазии 31-летним жителем Махачкалы. Сумма неуплаченных таможенных платежей составляет порядка 2,3 млн руб., машина премиум-класса изъята. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Оперативники установили, что махачкалинец предоставил в таможенные органы сфальсифицированные документы, по которым он якобы работает водителем в абхазской компании. На основании этих документов он ввез в Россию внедорожник премиум-класса Lexus GX 470, выдав его за транспортное средство, предназначенное для международных пассажирских перевозок. За счет этого он полностью освободился от уплаты таможенных платежей.

Таможенники установили, что автомобиль, находящийся в России, не был вывезен в оговоренные сроки. Водитель не выполнял международные пассажирские перевозки, а использовал автомобиль в личных целях.

Южной оперативной таможней в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере».

Наталья Белоштейн