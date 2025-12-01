Неизвестные проткнули крыши и колеса более 10 машин в краснодарском ЖК
Полиция Краснодара проводит проверку по факту массового повреждения автомобилей в одном из жилых комплексов в микрорайоне Гидростроителей. Как сообщили в городском УМВД, в отделение поступило более десятка заявлений от автовладельцев, сообщивших о порче имущества. По их словам, в ночное время неизвестные повредили крыши и прокололи шины припаркованных машин.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Правоохранительные органы устанавливают причастных к инциденту и собирают материалы для процессуального решения. По данным полиции, личности предполагаемых нарушителей пока не установлены.