30 лет надежного партнерства

Уже 30 лет в Пермском крае работает филиал СДМ-Банка, одного из старейших коммерческих банков России. Сегодня Пермский региональный центр входит в тройку лучших офисов сети, соперничая за первенство с Воронежским и Питерским отделениями. За годы работы банк стал надежным партнером для пермского бизнеса.

Очередную веху в истории филиал отметил праздничным вечером в частной филармонии «Триумф». Поздравить коллектив с круглой датой собрались клиенты и партнеры кредитной организации.

Юбилейный вечер пермского филиала СДМ-Банка прошел в частной филармонии «Триумф». Здесь 30 октября собрались ключевые клиенты и партнеры кредитной организации. Гостями мероприятия стали представители компании «Алендвик», ГК «Импульс», ПРО «Деловой России», Пермской гильдии добросовестных предприятий, членом которой СДМ-Банк является на протяжении долгого времени. За время своей работы в Перми филиал выстроил добрые отношения со многими представителями пермского бизнеса, сделав ставку на малые и средние предприятия.

Именно благодаря этому юбилейный вечер превратился во встречу добрых друзей. Особую атмосферу празднику обеспечила музыкальная группа «Импульс». Гости вспомнили главные события, произошедшие в Перми за последние годы.

«Помимо коммерческих услуг, мы стараемся нести еще и семейные ценности. Поэтому со многими клиентами у нас со временем складываются дружеские, партнерские отношения», – рассказал директор Пермского регионального центра СДМ-Банка Александр Шишмагаев. Он отметил, что банк старается выстраивать индивидуальные отношения с каждым клиентом. «Мы искренне рады успехам наших партнеров и гордимся тем, что благодаря участию банка компании имеют возможность реализовывать свои проекты», – подчеркнул директор филиала.

ПАО «СДМ-Банк» было основано 17 сентября 1991 года, и сейчас входит в топ-100 крупнейших российских банков и продолжает стабильно развиваться. В 1995 году был открыт Пермский региональный центр, который располагается по адресу: ул. Сибирская, 27б, где находится до сих пор.

