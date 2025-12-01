Муниципалитет Саратовской области выплатит подростку 20 тыс. за нападение собаки

В Саратовской области муниципалитет после принятых прокуратурой мер выплатит укушенному собакой подростку компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что несовершеннолетний подвергся нападению бездомной собаки 30 июня этого года, когда совершал прогулку по ул. Чернышевской в селе Чернышевка Новобурасского района. В связи с укусом подростку потребовалось лечение.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд взыскать с муниципалитета в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда. Требования удовлетворены, подросток ожидает выплаты в размере 20 тыс. руб.

Павел Фролов