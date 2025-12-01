Детскую школу искусств начали ремонтировать под Новороссийском

В корпусе детской школы искусств, расположенном на учебной площадке в станице Натухаевской, начались ремонтные работы. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

В здании демонтировали старое напольное покрытие и штукатурку. В настоящее время специалисты произвели частичную заливку полов, покрасили стены и заменили систему отопления. Следующим этапом в рамках проведения ремонта станут электромонтажные работы, укладка ламината и установка потолочных покрытий.

На объекте демонтируют старый цокольный этаж и заливают новую отмостку, на эти цели в сентябре текущего года администрация Новороссийска выделила 370 тыс. руб., согласно сведениям из ЕИС «Закупки». В июле 2025 года еще 421 тыс. руб. выделялась на замену дверей в детской школе искусств.

Учебная площадка в станице Натухаевской относится к ДШИ в станице Раевской. На реконструкцию детской школы искусств ранее предоставили финансирование из местного бюджета в размере 51,2 млн руб., о чем сообщал «Ъ-Новороссийск».

София Моисеенко