С начала года каждый третий пользователь на Кубани столкнулся с киберугрозами

В Краснодарском крае за 10 месяцев 2025 года фиксируется заметный рост киберактивности: по данным «Лаборатории Касперского», которые приводит Бизнес ФМ Краснодар, с локальными угрозами, распространяющимися через внешние носители и зашифрованные файлы, столкнулись около 33% пользователей, с веб-атаками — 27%. Существенную динамику продемонстрировали и мошеннические звонки: если в январе их доля составляла 19%, то к августу показатель вырос до 40%, снизившись к октябрю до 26%.

Как пояснил региональный представитель компании в ЮФО и СКФО Игорь Малышев, сезонный пик приходится на летние месяцы, когда нагрузка на курортные регионы возрастает. В этот период увеличивается объем онлайн-бронирований, аренды жилья, сервисных операций и платежей, что, по его словам, создает благоприятные условия для злоумышленников, активно маскирующихся под легитимные сервисы. Малышев отмечает, что дополнительным фактором уязвимости становится снижение внимательности туристов. При этом, утверждает он, ключевым вызовом 2026 года станут риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта,— в частности, необходимость контроля данных, на которых обучаются модели, и формирования безопасных корпоративных процессов.

В информационной безопасности, по оценке специалистов, продолжается перестройка рынка. Эксперт и гендиректор компании Phishman указывает, что после ухода зарубежных производителей в стране создано порядка восьмидесяти отечественных межсетевых экранов нового поколения. По его словам, столь быстрый рост предложения формирует искусственный спрос и не всегда ведет к устойчивости продуктов, тогда как наибольший эффект может дать не формальное импортозамещение, а развитие решений, изначально ориентированных на решение прикладных задач. Он считает, что российские разработки конкурентоспособны на международном уровне, однако признает, что целевые атаки остаются практически неизбежными.

Вячеслав Рыжков