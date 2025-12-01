Сотрудник ГУР требовал от агента убийства семьи российского генерала

Сотрудник Главного управления разведки Украины Рустем Фахриев требовал от агента в Крыму убить не только российского генерала, но и его жену с ребенком. Об этом свидетельствует аудиозапись переговоров, опубликованная в Telegram-канале RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На записи куратор инструктирует исполнителя «устранить» любого, кто откроет дверь автомобиля, включая ребенка. ФСБ утверждает, что задание сопровождалось требованием снять последствия убийства на видео.

«Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу <…> (убить — ред). И ребенка надо сразу <…> (убить— ред): взорвать, зарезать, взрывчатку подложить. Потом это все надо будет заснять»,— говорит сотрудник ГУР исполнителю.

ЦОС ФСБ ранее сообщил о ликвидации в Крыму агента украинской военной разведки, который планировал совершить подрыв старшего российского офицера в его личном автомобиле. Исполнителя нейтрализовали при закладке взрывчатки под машину, когда он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ.

Организатором теракта установлен сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Одного из его пособников, жителя Крыма, арестовали по статье о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Анна Гречко