В Ставрополе развитие индустриального парка продолжат в 2026 году

В 2026 году в Ставрополе начнется строительство новой очереди индустриального парка на пр. Кулакова. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минпрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что за девять месяцев 2025 года ставропольские предприятия отгрузили товары на 556,4 млрд руб., что на 10,8% больше год к году. Объем инвестиций в основной капитал промышленными организациями за последние полгода превысил 11 млрд рублей.

Наталья Белоштейн