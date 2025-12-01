Житель Саратова ударил полицейского и за это пойдет под суд

Ленинский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 38-летнего местного жителя уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, днем 25 октября этого года сотрудники полиции пресекали противоправные действия нетрезвого фигуранта близ дома № 15 по ул. им. Зои Космодемьянской в Саратове. В ответ он ударил одного из стражей порядка рукой по телу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов