Суд прекратил дело в отношении зятя экс-председателя Краснодарского крайсуда Чернова

Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование предпринимателя Алексея Щепотина, зятя бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Производство по делу, связанному с мошенничеством в особо крупном размере при приобретении земельного участка в Красной Поляне, завершено в связи с истечением срока давности, следует из опубликованного судебного акта, пишет «Ъ».

Господину Щепотину вменялось незаконное приобретение участка площадью 0,8 га, часть которого находилась в границах Сочинского национального парка — территории с особым природоохранным режимом. По версии следствия, обвиняемый и его предполагаемые сообщники ввели суд в заблуждение относительно режима собственности, зная, что администрация Сочи не вправе распоряжаться федеральными землями, отнесенными к особо охраняемым.

Уголовное дело было возбуждено в конце 2024 года, вскоре после обращения Генеральной прокуратуры в суд с иском об обращении в доход государства имущества Александра Чернова, его родственников и аффилированных лиц общей стоимостью около 13 млрд руб. В рамках этого производства проверялись обстоятельства сделок с земельными участками, оформленными, как утверждали в надзорном ведомстве, с нарушением законодательства.