В Цемдолине и Борисовке произошло аварийное отключение света

На территории Цемдолины и Борисовки зафиксировали аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления Новороссийска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным МЦУ, подача электроснабжения приостановлена в Цемдолине на ул. Рябиновая, Овражная, Парковая, 8-я Щель, Малиновая, Лиловая, Центральная и др. В Борисовке отключение произошло в районе улиц Вербовая, им. Бориса Жерве, пер. Клюквенный.

Информация об отключении передана в «Электросети Кубани». Причина сбоя в подаче электроэнергии уточняется.

София Моисеенко