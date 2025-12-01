В Цемдолине и Борисовке произошло аварийное отключение света
На территории Цемдолины и Борисовки зафиксировали аварийное отключение электричества. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления Новороссийска.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным МЦУ, подача электроснабжения приостановлена в Цемдолине на ул. Рябиновая, Овражная, Парковая, 8-я Щель, Малиновая, Лиловая, Центральная и др. В Борисовке отключение произошло в районе улиц Вербовая, им. Бориса Жерве, пер. Клюквенный.
Информация об отключении передана в «Электросети Кубани». Причина сбоя в подаче электроэнергии уточняется.