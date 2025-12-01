Директор фирмы в Аткарске получил штраф за невыплату главбуху 438 тыс. руб.

В Саратовской области 48-летний директор ООО «Аткарский рынок» выслушал приговор суда по уголовному делу о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, фигурант не выплатил главному бухгалтеру коммерческой организации более 438 тыс. руб. При этом на расчетных счетах и в кассе фирмы имелись средства на это.

Фигурант в полном объеме признал вину и погасил задолженность. По решению суда он получил штраф в 100 тыс. руб.

Павел Фролов