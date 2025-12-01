В Петербурге арестовали подозреваемого в мошенничестве с продажей протеза бойцу СВО

Полиция задержала 43-летнего генерального директора строительной компании, подозреваемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении участника специальной военной операции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 37-летний военнослужащий обратился в полицию 18 ноября. Потерпевший заявил, что в феврале с ним связался мужчина, предложив помощь в изготовлении современного протеза по цене ниже рыночной. Получив 800 тыс. рублей, злоумышленник перестал выходить на контакт.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. В МВД отметили, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой. Со слов задержанного, полученные деньги он потратил на личные нужды.

Правоохранители допускают, что со временем могут вскрыться и другие эпизоды обмана. Фигурант заключен под стражу.

Артемий Чулков