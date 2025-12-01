В сквере Чайковского в Новороссийске появились световые сферы

Новые арт-объекты установили в сквере Чайковского, расположенном в центре Новороссийска. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

Мэр Новороссийска подчеркнул, что сквер имени Чайковского продолжают благоустраивать. На территории поставили десять декоративных световых конструкций в виде сфер и произвели озеленение. В сквере Чайковского уложили новый рулонный газон, установили 19 деревянных кашпо с цветами.

«Теперь важно сохранить созданную атмосферу для отдыха гостей и жителей города-героя, не допустив ее разрушения вандалами»,— пишет Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

На содержание сквера Чайковского из бюджета Новороссийска в ноябре 2024 года выделили 15,8 млн руб. Денежные средства из бюджета, согласно приложенной ведомости в ЕИС «Закупки», должны были пойти на организацию ухода за зелеными насаждениями, ремонт гирлянд и элементов освещения, замену тротуарной плитки, ремонт инженерных сетей и наведение санитарного порядка.

14 ноября текущего года в единой информационной системе «Закупки» появился тендер от администрации Новороссийска на 3 млн руб. на выставление поста частной охраны на территории сквера Чайковского.

София Моисеенко