Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут восстановить в декабре

Пассажирские перевозки парома Seabridge между российским Сочи и турецким Трабзоном могут возобновиться 8 декабря после получения разрешений от уполномоченных органов двух стран. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на генерального директора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России и Турции, согласия руководства Федерального агентства Росморречфлот и уполномоченных на то органов, паром Seabridge возобновляет регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря сего года»,— заявил господин Туркменян.

На первый рейс действуют существенные скидки на билеты. Приобрести их можно только в кассах паромной линии в Сочи и Трабзоне.

Ранее inaugural рейс судна по маршруту Трабзон — Сочи сорвался из-за отсутствия разрешения на заход в сочинский порт. После 2,5 суток ожидания на рейде организаторы взяли паузу минимум на 10 дней, ожидая ответа от министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал недостаточную готовность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. По его словам, в пункте пропуска не хватает мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.

Паромная линия официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ со статусом круглогодичной регулярной до конца 2027 года.

Первый за 14 лет паром с 20 пассажирами на борту покинул Трабзон вечером 5 ноября и утром 6 ноября прибыл на рейд в Сочи. После 2,5 суток ожидания 8 ноября судно вернулось в Турцию, пассажиры покинули борт только 10 ноября.

Анна Гречко