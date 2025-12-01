В Волгограде пензячка пойдет под суд за хищение средств маткапитала

В Волгограде суд рассмотрит в отношении уроженки Пензы уголовное дело о мошенничестве при получении средств маткапитала (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Как утверждает следствие, 13 октября 2020 года фигурантка родила ребенка, в связи с чем получила право на маткапитал. Через некоторое время ей выдали сертификат на сумму 775,6 тыс. руб.

По данным силового ведомства, фигурантка разработала схему хищения средств маткапитала. С этой целью она подала в кредитный потребительский кооператив заявление о предоставлении займа. При этом она указала, что направит деньги на приобретение жилья.

10 марта позапрошлого года кооператив заключил с фигуранткой договор займа. В тот же день она купила квартиру, потратив на это, в частности, заемные средства. Уроженка Пензы намеревалась погасить их в дальнейшем за счет маткапитала. Вместе с тем она не собиралась выделять долю своему ребенку в квартире.

27 марта того же года фигурантка на портале госуслуг в отделении Фонда пенсионного и социального страхования России по Волгоградской области подала заявление о распоряжении средствами маткапитала, указав ложные данные о целевом использовании жилплощади. Фонд перечислил на счет кредитного кооператива 775,6 тыс. руб. в счет погашения займа.

Спустя некоторое время фигурантка продала квартиру третьему лицу за 2,1 млн руб. Тем самым она причинила региональному Фонду пенсионного и социального страхования ущерб в крупном размере — на сумму 775,6 тыс. руб.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. Фигурантка признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб.

Павел Фролов