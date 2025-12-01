В Ростове Октябрьский район лидирует по темпам продаж новостроек в 2025 году
Октябрьский район Ростова-на-Дону в октябре продемонстрировал рекордные темпы реализации новостроек — 32,7 квартиры на один строящийся дом, что превышает средний городской показатель более чем в три раза. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации экспертов, средний темп реализации по городу составил 10,3 проданные квартиры на один строящийся дом. При этом между районами наблюдается колоссальная разница в активности покупателей.
На втором месте по скорости продаж расположился Советский район с показателем 16,9 квартиры, что также значительно превышает городской уровень. Третье и четвертое места заняли Кировский и Пролетарский районы с результатами 10,7 и 10,6 соответственно, что практически соответствует среднему темпу по городу.
Существенно ниже среднего уровня продажи идут в Первомайском, Ленинском, Железнодорожном и Ворошиловском районах, где на один дом приходится пять или менее проданных квартир.