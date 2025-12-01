Обломки БПЛА повредили три дома в Северском районе Кубани
Обломки беспилотников, уничтоженных силами ПВО, повредили три частных дома и вышку связи в поселке Ильский Северского района Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фрагменты БПЛА упали по разным адресам в населенном пункте. В результате падения обломков в трех жилых домах выбило стекла. Также пострадала вышка сотовой связи.
Пострадавших среди жителей нет. На месте происшествия работают экстренные и специальные службы.
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотника над территорией Краснодарского края. Попытку атаки пресекли в период с 23:30 до 07:00.