В Ростовской области зафиксировано нарушение земельного законодательства

Россельхознадзор зафиксировал нарушение земельного законодательства в Милютинском районе Ростовской области, где владелец участка допустил зарастание 3,5 га сельхозземель сорной древесно-кустарниковой растительностью. Как сообщила пресс-служба ведомства, земельный участок находится в собственности физического лица.

По информации ведомства, владелец не выполняет установленные требования по улучшению и защите земель, охране почв от зарастания растительностью и иного негативного воздействия, которое ухудшает качественное состояние угодий.

В настоящее время управление проводит контрольно-надзорное мероприятие. По его итогам собственнику выдадут предписание об устранении нарушений.

Валентина Любашенко