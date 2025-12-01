В Саратове СК возбудил дело по факту нападения собаки на местную жительницу

Следствие возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту нападения собаки на женщину в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, бездомная собака напала на 27-летнюю женщину на улице 1-я Степная в Саратове 28 ноября этого года. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела. Также надзорному ведомству предстоит оценить законность действий муниципалитета по вопросам организации отлова бродячих животных.

Павел Фролов