МИД Украины ответило на протест Казахстана после атаки на КТК в Новороссийске

В министерстве иностранных дел Украины сообщили, что учли обеспокоенность Казахстана после атаки объектов КТК в Новороссийске, произошедшей 29 ноября. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу иностранного ведомства.

«Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон»,— прокомментировали представители МИД Украины в Telegram-канале.

Ранее министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с украинским ударом по причалу Каспийского трубопроводного консорциума. На терминале приостановили операции по погрузке, а танкеры отвели за пределы акватории КТК.

Минэнерго Казахстана перенаправило нефть по альтернативным маршрутам в результате произошедшей атаки.

София Моисеенко