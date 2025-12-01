Украина ответила на протест Казахстана после атаки на КТК в Новороссийске

Украина ответила на протест Казахстана по поводу повреждения причала Каспийского трубопроводного консорциума, который пострадал в результате атаки. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что действия Киева «не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон», и заверили в уважении к казахстанскому народу. МИД отметил заинтересованность в сохранении «дружеских и прагматических» отношений.

Повреждение причала привело к прекращению погрузочных операций и отводу танкеров из акватории. В ответ Казахстан экстренно активизировал план перенаправления экспортной нефти на альтернативные маршруты, чтобы сохранить стабильность добычи на крупных месторождениях.

Напомним, утром 29 ноября Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума подвергся террористической атаке, что привело к серьезным повреждениям выносного причального устройства ВПУ-2.

Анна Гречко