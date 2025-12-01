Житель Саратова пойдет под суд за передачу 15-летнему сыну мотоцикла

В Саратове суд рассмотрит в отношении 59-летнего местного жителя уголовное дело о вовлечении 15-летнего сына в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, фигурант приобрел и передал в пользование своему несовершеннолетнему сыну мотоцикл. Он понимал, что для управления этим транспортным средством требуется наличие водительского удостоверения и навыков вождения.

6 июля этого года сын фигуранта управлял мотоциклом и столкнулся с автомобилем, в результате чего получил травмы, которые оценили как вред здоровью средней тяжести. Отец подростка признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов