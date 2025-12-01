Следствие начало проверку после гибели на пожаре в Астрахани местного жителя

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели на пожаре местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла поздним вечером накануне, 30 ноября, на пустыре в районе улицы Алтайской в Астрахани. Там загорелся заброшенный сарай.

В ходе тушения пожара специалисты нашли мертвого 62-летнего мужчину, который, как уточняет силовое ведомство, вел бродяжнический образ жизни и злоупотреблял спиртным. Согласно предварительным сведениям, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, примут процессуальное решение.

Павел Фролов