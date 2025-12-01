Глава СКР поручил возбудить дело по факту некачественной автодороги под Пензой

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков возбудит уголовное дело по сведениям о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в регионе и доложит о ходе и результатах его расследования. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр СКР.

По данным СМИ и соцсетей, речь идет о нарушении прав жителей Бессоновского района на качественную дорожную инфраструктуру. Отмечается, что долгое время на соединяющей поселки Подлесный и Новая жизнь автодороге нет асфальтового покрытия, при выпадении осадков размывается грунтовое полотно, на поверхности множество ям.

Вышеуказанное затрудняет проезд транспорта, на автодороге фиксируется рост числа ДТП. Граждане неоднократно обращались по этой проблеме в различные инстанции, но безрезультатно. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят процессуальную проверку по данному факту.

Павел Фролов