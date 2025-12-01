Гонорары «Бурановских бабушек» увеличились почти в три раза

Гонорары «Бурановских бабушек» за год возросли с 350 тыс. руб. до 1 млн руб. за час выступления, пишет «Mash». Отмечается, что артистки выступают в составе пятерки и исполняют на корпоративных мероприятиях и фестивалях популярные хиты, такие как «Сигма Бой», «С любимыми не расставайтесь», «Порушка Параня», «Катюша» и «Валенки».

Напомним, коллектив «Бурановские бабушки» из Удмуртии в 2012 занял второе место на конкурсе «Евровидение» в Баку. Они стали известны благодаря песне «Party for Everybody». После окончания контракта состав коллектива «Бурановские бабушки» был полностью заменен, а победительницы «Евровидения» образовали новый ансамбль «Бабушки из Бураново».

Анастасия Лопатина