В тюменском селе Большое Сорокино сгорел частный дом

В Тюменской области 30 ноября в селе Большое Сорокино произошел пожар в нежилом доме на улице Мелиораторов, сообщили в региональном МЧС. Сообщение о возгорании поступило после 18:00.

Фото: МЧС Тюменской области

На месте происшествия работали сотрудники МЧС. К их прибытию пожар уже был в разгаре, но благодаря оперативности огонь быстро потушили. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Ранее, 16 ноября, пять человек, из них четыре ребенка, пострадали на пожаре в доме в селе Мизоново (Тюменская область).

Ирина Пичурина

