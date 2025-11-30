Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске 1 декабря пройдут учебные стрельбы

В акватории морского порта Новороссийск 1 декабря в период с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 планируется проведение учений дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При проведении учений будут отработаны практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

При проведении учений запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих госрегистрации, а также прогулочных судов, спортивных парусников, надувных и спортивных плавсредств. Также во время учений под запрет попадают любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Андрей Николаев

