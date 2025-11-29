ХК «Сочи» проиграл «Трактору»

Хоккейный клуб «Сочи» в Челябинске уступил местному «Трактору» в матче 29-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:6.

Фото: ХК «Сочи»

Место на посту №1 у южан занял голкипер Павел Хомченко. Счет в этом противостоянии открыли челябинцы уже на второй минуте усилиями канадского нападающего Джошуа Ливо. На этом хозяева не остановились. На 19-й минуте Виталий Кравцов в большинстве сначала удвоил преимущество своей команды, а в начале второго периода уже в равных составах оформил дубль. На 33-й минуте отличился защитник «Трактора» Логан Дэй. Однако еще до перерыва сочинцы смогли отыграть одну шайбу благодаря Уильяму Биттену.

В третьей двадцатиминутке уральцы сняли все вопросы о победителе после точных бросков Григория Дронова, а также Джошуа Ливо, который записал на свой счет дубль. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:6.

После 29 матчей южане имеют в активе 19 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 30-го ноября в Хабаровске против «Амура». Будущий соперник с 28 баллами идет на седьмом месте в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев