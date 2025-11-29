Пожары на танкерах у побережья Турции могли быть вызваны атаками дронов

Пожары на двух танкерах, следовавших в Новороссийск под иностранными флагами, могли возникнуть из-за атак надводных дронов. На «внешнее воздействие» как вероятную причину указывает Турецкое управление мореходства, однако происхождение инцидентов ведомство уточнять не стало, сообщает Haberturk.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Обстоятельства остаются неясными. Турецкие власти не исключают ни подрыв на дрейфующих минах, ни целенаправленное нападение. В последние годы в Черном море уже фиксировались случаи столкновения судов с минами, отмечает Euronews.

Пожар на 275-метровом Kairos начался после взрыва в машинном отделении в 28 морских милях от побережья Турции. Всех 25 членов экипажа эвакуировали. Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ сообщил, что рассматриваются все версии, в том числе «внешнее воздействие».

На танкере Virat, находившемся примерно в 35 морских милях от берега, также произошли взрыв и возгорание. По данным турецких властей, 20 членов экипажа были эвакуированы.

Анна Гречко