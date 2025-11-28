У побережья Турции загорелся танкер Kairos, следовавший в Новороссийск
На побережье неподалеку от провинции Коджаэли в Турции загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление мореходства Турции.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Согласно информации турецкого управления, танкер следовал в Новороссийск. Пожар на борту произошел из-за внешнего воздействия.
СМИ сообщают об эвакуации 25 членов экипажа танкера, состояние моряков оценивают как удовлетворительное.