У побережья Турции загорелся танкер Kairos, следовавший в Новороссийск

На побережье неподалеку от провинции Коджаэли в Турции загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление мореходства Турции.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно информации турецкого управления, танкер следовал в Новороссийск. Пожар на борту произошел из-за внешнего воздействия.

СМИ сообщают об эвакуации 25 членов экипажа танкера, состояние моряков оценивают как удовлетворительное.

София Моисеенко